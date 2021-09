​Ouvidoria do TCE-AM está em ​​Parintins para receber manifestações locais

Desde a última segunda-feira (20), técnicos da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) estão no município de Parintins para receber manifestações locais no âmbito do projeto Ouvidoria + Presente e o programa Rodas de Cidadania.

O atendimento presencial, para receber manifestações da população local e registrá-las diretamente no sistema da Ouvidoria, começou na segunda-feira (20) e segue até a quinta-feira (23), das 8h às 13h.

“Estamos percorrendo o Amazonas para aproximar, ainda mais, o Tribunal de Contas do Amazonas à sociedade para ouvir a população e fomentar o controle social. A ação da Ouvidoria é louvável porque consegue estreitar as relações entre o poder público e as sociedades locais”, disse o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

Assim como nos outros municípios já visitados, a equipe da Ouvidoria está realizando atividades de panfletagem e divulgação das ações desenvolvidas pelo setor e seus canais de comunicação.

“Nossa visita aos municípios é fundamental para aproximar o Tribunal da sociedade, ainda mais depois de um período em que não pudemos estar no interior devido à pandemia. Então, a divulgação dos canais de comunicação, juntamente, ao atendimento presencial é uma forma de fazer com que o controle social seja efetivo”, disse o conselheiro-ouvidor da Corte de Contas amazonense.

O encerramento da programação em Parintins será na próxima quinta (23), às 18h com a realização de uma audiência pública no Colégio Batista de Parintins. A audiência é um momento para que a sociedade civil e o poder público reúnam-se com intuito de expor e tratar as demandas locais, respeitando todas as medidas de segurança relacionadas à Covid-19.

Fonte: Asscom TCE-AM