Tribunal do Júri condena a 14 anos acusado da morte da ex-miss Manicoré Kimberly Oliveira

Rafael Fernandes Rodrigues foi acusado de homicídio qualificado, crime ocorrido em maio de 2020 e que teve como vítima Kimberly Karen Mota de Oliveira, ex-miss Manicoré. A sessão de julgamento iniciou-se aos 27/10, no auditório do Fórum Ministro Henoch Reis, e foi presidida pela juíza Ana Paula de Medeiros Braga Bussulo. O Ministério Público, com a missão de sustentar a acusação, foi representado pelas Promotoras de Justiça Márcia Cristina Oliveira e Lílian Nara Pinheiro. Após as formalidades ante o Conselho de Sentença, formado por quatro homens e três mulheres, a sessão findou com condenação a 14 anos de prisão em regime fechado, no dia de ontem,28/10, com o reconhecimento da pretensão punitiva deduzida nos autos do processo nº 0659697-14.2020.8.04.0001.

A vítima, Kimberly Karen Mota de Oliveira, teve sua vida eliminada aos 22 anos de idade, ao ser morta a facadas pelo seu ex-namorado. Durante a instrução, em Plenário do Júri, o acusado foi assistido pelo advogado Josemar Berçot, que orientou ao constituinte que não respondesse às perguntas do Ministério Público.

Indagada se a causa da morte fora por ciúmes da vítima, durante o interrogatório, que durou pouco menos de uma hora, Rafael Fernandes afirmou que não, e que, o motivo teria sido supostas mentiras contadas por Kimberly.

A instrução foi marcada pela presença de 09 testemunhas, sendo 05 (cinco) de acusação e 04 (quatro) de defesa, que foram ouvidas, na sequência. Ao final, foi proclamado o resultado, com a inflição de pena privativa de liberdade de 14 anos de prisão em regime fechado. Há prazo para a interposição de recurso pela defesa.