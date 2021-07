Tribunal do Amazonas não dispensa a verossimilhança para a inversão do ônus da prova

O Consumidor é pessoa considerada tecnicamente vulnerável ao ser comparado ao fornecedor, prevendo-se o direito à inversão do ônus da prova a critério do juiz quando a alegação for verossímil, e conforme a hipótese concreta, for o consumidor hipossuficiente segundo as regras ordinárias da experiência.

A verossimilhança consiste em relacionar a exposição dos fatos dispostos na petição inicial que deu início ao processo à verdade, emprestando-se ao que se depreende dos autos a aparência de que seja verdadeiro o pedido e a causa de pedir realizada em juízo. É o confrontamento das alegações com a verdade do que se demonstra na relação processual pretendida. Então, é indispensável um mínimo de provas.

Em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização postulado ao juízo da 2ª. Vara Cível e de Acidentes de Trabalho de Manaus, nos autos do processo de n° 0655088-85.2020, o consumidor narrou falha na prestação de serviço de internet e telefonia prestados pela empresa Vivo S/A., mas o juiz entendeu que não havia verossimilhança ante a ausência de um mínimo probatório que demonstrasse procedente a pretensão do autor.

A inversão do ônus da prova, tal como previsto no Código de Defesa do Consumidor não é ‘ope legis’ – tendo em vista que a decisão não se baseia prioritariamente no que está disposto na lei, e sim ‘ope judicis’, quando o magistrado de forma prudente e fundamentada decidirá levando em conta a análise da causa.

Desta forma, o Relator Lafayette Carneiro Vieira Júnior, reconheceu no acórdão que “a suposta falha na prestação de serviço de internet e telefonia é fato incontroverso quanto à contratação do serviço, mas a relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova exige a comprovação mínima de suas alegações. O pedido de cancelamento não foi comprovado. Há ausência de número dos protocolos das reclamações e ausente, ainda, prova mínima do direito alegado”.

O Recurso do Autor-Apelante foi conhecido, porém desprovido, com manutenção da sentença de primeiro grau, com voto do relator que foi seguido à unanimidade.

Leia o acórdão