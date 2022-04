Tratamento de Saúde Fora do Domicílio quando evidenciado deve ser assegurado, diz TJAM

O Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, ao relatar Agravo de Instrumento utilizado pelo Estado do Amazonas contra decisão que concedeu, cautelarmente, liminar a M. V. dos S.A., para que o Estado se obrigasse a assumir tratamento de saúde fora do domicílio da autora, rejeitou o recurso oposto e manteve a liminar reiterando que o direito à saúde é fundamental e deve ser encarado como prioridade por toda a sociedade.

A decisão atacada teve origem no Juizado da Infância e da Juventude de Manaus, em ação ordinária de obrigação de fazer contra o Estado, que determinou que se providenciasse o TFD- Tratamento Fora do Domicílio- e ajuda de custo à agravada, sendo que o custeio caberá, inicialmente, ao Município de Tabatinga, e subsidiariamente, ao Estado do Amazonas.

A ação foi ajuizada em benefício de menor, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que relatou na ação que a menor é portadora de Anemia Falceiforme e realiza acompanhamento médico especializado, e que seria necessário a inserção da mesma em Programa de Tratamento Fora do Domicílio-TFD.

Embora tenha pedido o efeito suspensivo da cautelar concedida, a decisão magistral considerou que a concessão de medida liminar está vinculada ao preenchimento de pressupostos elencados no próprio código de processo civil, e, no caso, houve a probabilidade do direito avento na inicial e o risco de dano ao resultado útil do processo, com requisitos preenchidos, mantendo a decisão.

Processo nº 4007331-45.2021.8.04.0000

