TJAM: Prática reiterada do comércio de drogas é incompatível com tráfico privilegiado

Acusado de se dedicar à retiredada do comércio de drogas se constitui em circunstância que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. A definição foi configurada no julgamento de recurso de apelação no qual se negou o pedido de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista na lei para os réus que, durante a prisão em flagrante, ostentaram o fato de que faziam do tráfico um negócio reiterado. Nos autos se apurou que Ozivan de Souza Marques e mais três comparsas haviam enterrado a droga no próprio quintal de sua residência. A condenação foi mantida na integra. Foi Relatora Carla Maria S. dos Reis.

Os apelantes pretenderam a reforma integral da sentença, inclusive com pedido de absolvição, mas os autos demonstraram provas suficientes que não sustentavam a tese da defesa. Alternativa, o pedido levado à cabo, também foi rejeitado, se afastando a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

O julgado observou que os acusados mantinham em depósito 04 pacotes contendo três quilos de substância entorpecente do tipo maconha, pesando cerca de 3 quilos, em circunstâncias que firmaram a prática da mercancia das drogas, em ajuste de condutas entre os envolvidos.

Durante a prisão, os policiais encontraram uma área com areia revirada e começaram a cavar, daí se encontrou todo o material entorpecente. Para o julgado essas circunstâncias fáticas, por si, imporiam a manutenção da condenação, sem a causa especial de diminuição da pena, pois se denotava que os acusados faziam do tráfico uma atividade reiterada.

