TJAM: Crime de roubo se consuma ainda que a posse do bem subtraído seja por breve tempo

A consumação do crime de roubo próprio segue a mesma sorte do furto, verificando-se “com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sem prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, concluiu o julgamento de apelação em que foi recorrente Fernando Mendes Rufino, nos autos do processo 0205926-75.2009.8.04.0001, com a relatoria da Desembargadora Carla Maria S. dos Reis, firmando jurisprudência no TJAM.

O acusado havia laborado na negativa de autoria, sob o argumento de insuficiência de lastro probatório acerca da materialidade e autoria delitivas. Alternativamente, requereu a desclassificação para o delito de furto, na modalidade simples, e, ultimo recurso, na forma qualificada.

Não obstante, constou-se que o réu incidira na subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça a pessoa, com agressão não somente ao patrimônio, mas também à liberdade individual e a integridade física e psicológica da vítima com a prática do delito.

O apelante esteve na companhia de outro comparsa, na data do crime, que se materializou em concurso de pessoas, com dois indivíduos que se utilizaram de uma motocicleta, sendo um o piloto, e o outro, o carona que anunciou o assalto com a arma de fogo, roubando o veículo da vítima, ameaçando-a.

Leia o Acórdão:

Apelação Criminal nº 0205926-75.2009.8.04.0001. Apelante: Fernando Mendes Rufino Defensor: Dr. Eduardo César Rabello Ituassú Apelado: Ministério Público do Estado do Amazonas Relatora: Carla Maria Santos dos Reis Revisor: Des. Sabino da Silva Marques Procurador: Dr. Carlos Lélio Lauria Ferreira EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.1. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de roubo majorado,expresso no artigo 157, § 2º, I e II, do CP, deve ser mantida a condenação do agente.2. Apelação criminal conhecida e desprovida.