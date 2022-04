TJAM acolhe abertura de Procedimento Disciplinar contra Magistrada a pedido de CNMP

O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas determinou em autos de Reclamação Disciplinar contra Magistrado, que a proposta de processo administrativo por falta funcional em face da juíza Eulinete Melo da Silva Tribuzi, por maioria absoluta dos Desembargadores votantes, nos termos da proposta da Corregedoria Geral de Justiça, deva ser aberta sem afastamento da magistrada. A decisão está no processo 0000693-30.2022.8.04.0000. Foi Relatora a Desembargadora Nélia Caminha Jorge.

O acórdão relata indícios de infração disciplinar, em tese, que teria sido cometido pela magistrada, ante a incidência de possível falta funcional, da qual fora dada ciência à magistrada, para a oferta de sua defesa prévia. O objeto da reclamação consiste em informações que advieram do Conselho Nacional do Ministério Público que pedira providências que tiveram por base Relatório Conclusivo de Inspeção Extraordinária realizada no Ministério Público do Estado do Amazonas.

O Relatório teria identificado morosidade na atuação do Poder Judiciário em feitos objetos de análise por aquela Corregedoria Nacional do MP, onde se observou morosidade excessiva em 25(vinte e cinco) processos, pedindo que a Corregedoria Geral de Justiça do TJAM apurasse as razões dos atrasos constados em cada um dos processos que foram elencados.

O processo do qual fora constatada a morosidade, na atuação da magistrada, refere-se a ação penal levada contra Vicente Augusto Cruz de Oliveira e Helena Fiúza do Amaral Souto, cuja denúncia fora lançada para apurar crimes de peculato e de supressão de documentos, pois, na condição de funcionários públicos, teriam se apropriado de valores pertencentes ao Erário que detinham em razão do cargo.

Os autos foram inicialmente para a magistrada Eulinete Melo Silva Tribuzi, que se declarou suspeita. O acórdão que determinou a instauração do PAD contra a magistrada fundamenta que, embora a magistrada tenha se declarado suspeita na retromencionada ação penal, sob o nº 0245496-92.2014.8.04.0001, esse despacho de suspeição se deu depois de 03 anos, o que, pelo menos em tese, se amoldaria em atos que revelariam inércia, negligência e descumprimento dos deveres do cargo.

O processo nº 0245496-92.2014.8.04.0001, em ação penal que se imputou peculato e supressão de documento aos denunciados, se encontra com sentença, na qual foi declarada a extinção da punibilidade dos acusados, na razão de que o prazo prescricional, face a idade dos pretensos agentes, com mais de 70 anos, cada, devesse correr pela metade, conforme previsão do código penal brasileiro. Como a data do fato remonta ao ano de 2005, sem que tenha sido recebida a denúncia, com prescrição retroativa àquele ano, ante norma então permissiva e vigente por ocasião dos fatos crimes,. reconheceu-se a prescrição com efeitos retroativos à data do fato: 2005. A sentença de prescrição datou de 2018, 13 anos depois.

Leia o acórdão:

Processo: 0000693-30.2022.8.04.0000 – Reclamação Disciplinar. Reclamante : C. G. do T. de J. do E. do A. Reclamada : E. M. S. T.. Advogada : Sulamita Augusta da Silva (OAB: 435/AM). Advogado : Gabriela Guimarães da Silva (OAB: 12733/AM). Presidente : Exmo. Sr. Desdor. Domingos Jorge Chalub Pereira.

Relatora : Exma Sra. Desadora. Nélia Caminha Jorge. Procurador de Justiça: Exmo. Sr. Dr. Nicolau Libório dos Santos Filho. MENTA: PROPOSTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADA. INDÍCIOS DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM AFASTAMENTO DE MAGISTRADO. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DA RESOLUÇÃO Nº 135/11 – CNJ. I – Dos autos extraem-se fortes indícios que apontam para possível inércia, negligência e descumprimento dos deveres do cargo por parte da Exma. Juíza ora requerida, na condução dos autos da ação penal n. 0245496-92.2014.8.04.0001. II – Apesar da MMa. Magistrada da (Abreviado nosso), ter informado que só tomou conhecimento do feito em 22/11/2018, ocasião em que teria averbado-se imediatamente suspeita, depreende-se do cotejo probatório acostado ao presente feito que a ação penal n. 0245496 92.2014.8.04.0001, foi concluso para requerida em 23/03/2015, ou seja,

mais de 3 anos e meio antes da suspeição, o que caracteriza, em tese, violação de deveres estabelecidos na LOMAN, aptos a ensejar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar. III -Da apuração feita na Sindicância investigativa aberta em face dos

servidores, S. de O. F. e T. N. A.,(Abreviado nosso), PJeCor n. 0001609-26.2021.2.00.0804, constatou-se que os autos da Ação Penal n. 0245496 92.2014.8.04.0001, encontrava-se conclusos no sistema SAJ PG5 para a Exma. Juíza ora requerida e disponível

para visualização da MMa. Juíza na fi la processo suspeição/impedimento. IV – Proposta de Abertura de Processo Administrativo Disciplinar em face de MMa. Magistrada aprovada por maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno, sem afastamento do cargo. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação n.º 0000693-30.2022, de Manaus (AM), em que são partes as

acima indicadas, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por maioria absoluta de votos determinar a abertura de Processo Administrativo Disciplinar sem afastamento da MMa. Juíza de Direito ora requerida, nos termos da Proposta da Corregedora Geral de Justiça. DECISÃO: “Por maioria absoluta de votos o Egrégio Tribunal leno decidiu determinar a abertura de Processo Administrativo Disciplinar sem afastamento da MMa. Juíza de Direito ora requerida, nos termos da Proposta da Corregedora Geral de Justiça.