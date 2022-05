TJAM: A quantidade mínima de substância entorpecente permite uso de 1/6 sobre pena-base

Evidenciando que a massa líquida total das substâncias entorpecentes que materializam com provas de autoria o crime de tráfico de drogas, é possível se concluir que a exasperação sobre a pena mínima não ultrapasse 1/6 na primeira fase de aplicação da sanção penal, concluiu a Desembargadora Vânia Maria Marques Marinho nos autos de apelação nº 0621414-53;2019.8.04.0001, levada a julgamento ante a Primeira Câmara Criminal, em que foi Recorrente Leonardo Ramos Pereira. Negou-se, no entanto, a desclassificação pretendida para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

“No que diz respeito à dosimetria da pena, mostra-se cabível a redução da pena-base, vez, que, não obstante a diversidade dos entorpecentes e a quantidade de trouxinhas- a merecer, de fato, maior reprovação, a massa líquida total das substâncias foi pouco significante(25,39 g) a evidenciar desproporcionalidade no procedimento sancionador”, registrou a decisão.

“Assim, e à míngua da exposição do critério de exasperação adotado pelo d. Juízo singular, aplica-se a orientação do STJ, no sentido de exasperar a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legalmente cominada ao tipo”, operando-se a redução pretendida e alterando-se, neste ponto a condenação.

A ementa do julgado traduziu que, em julgamento de recurso de apelação é possível “redução da pena-base, face a desproporcionalidade constatada”, conhecendo-se do recurso e lhe dando provimento parcial, uma vez que foi rejeitado o pedido de desclassificação para uso de drogas.

