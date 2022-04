Segunda Câmara Criminal do TJAM diz que usar moto de outra pessoa só para comprar bebida é furto

Eduardo Melho Gurgel foi preso em flagrante delito pelo crime de furto após pegar para si motocicleta estacionada na frente da casa de uma amiga da vítima. O acusado, ao ser surpreendido com a posse da coisa alheia, disse que avistou a moto e que usou para comprar umas bebidas, não tendo a intenção de furtá-la. Após regular ação penal, a sentença reconheceu o crime de furto, com condenação em 01 ano de reclusão. A defesa insistiu na tese de furto de uso , sem êxito, com a manutenção da pena. O relator do acórdão foi o desembargador Jorge Lins.

Para a defesa, a conduta fora atípica, pois, o que houve no caso, no máximo, foi um furto de uso , uma vez que não teria incidido na causa examinada a figura da intenção do acusado em querer para si o que era de outra pessoa, pois, tão somente se utilizara da motocicleta para comprar umas bebidas e dar uma volta com o veículo.

Sem a intenção de ter o domínio da coisa alheia móvel e de utilizá-la como se fosse sua, o réu deveria ser absolvido, firmou a defesa, pois não esteve presente no caso examinado o dolo do agente em subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Logo, não seria o fato infração penal.

Para o acórdão , a tese do furto de uso não mereceu o crédito requestado pela defesa, pois, no ato da prisão as circunstâncias deram força probante ao flagrante delito, na modalidade estar cometendo a infração penal, pois a res furtiva fora localizada pela ação da polícia por ocasião de sua posse com a pessoa do acusado, e dentro das circunstâncias narradas pela vítima que teria sido alvo de subtração de sua motocicleta. Ademais, o réu tentou empreender fuga por ocasião do flagrante, circunstâncias que enfraqueceram a tese defensiva.

Processo nº 0000723-29.2018.8.04.7300.

Leia o acórdão :