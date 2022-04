Recusa de frentista em receber moeda falsa não beneficia o réu com a tentativa, diz TRF 1

A conduta de falsificação do real, moeda corrente no país, seja fabricando a cédula ou alterando-a é crime cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão. Quem, por conta própria guarda ou introduz em circulação moeda falsa responde pelo crime. A decisão está no julgado em que foi relatora a Desembargadora Federal Mônica Sifuentes, do TRF 1ª Região. Os autos foram a julgamento por recurso de apelação de Helder Mota Miranda, condenado porque, ao tentar passar cédula falsa em um posto de gasolina, o frentista desconfiou da autenticidade da cédula utilizada. Houve prisão em flagrante, com condenação.

Em primeira instância, o magistrado concluiu que se cuidava do crime de moeda falsa, na modalidade tentativa. O julgado, em segundo grau, no entanto, concluiu que o crime de moeda falsa se configura com a aquisição, troca, cessão, guarda ou introdução da moeda com o conhecimento de sua falsidade, independente de efetivo prejuízo.

As provas demonstraram, segundo o acórdão , que o apelante possuía pleno conhecimento da natureza falsa das cédulas, inclusive pelo seu modus operandi, na tentativa de passar o papel em um posto de gasolina, não logrando sucesso, porque o frentista desconfiou da fidelidade da moeda.

No julgado, no entanto, se firmou que o crime de moeda falsa, na modalidade guardar, não admite a tentativa. No caso concreto, o recorrente estava na posse da moeda, e a guardava consigo. Quando o acusado tentou introduzir a moeda, a conduta fora decorrente de outra, pois a moeda falsa esteve guardada consigo, logo, não há que se falar em tentativa, pois o verbo conjugado pelo direito penal incorporou-se, por completo, na ação do recorrente.

Processo nº 0003179-86.2014.4.01.3200.

