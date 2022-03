Processos que discutem falhas nas contas PASEP/Banco do Brasil continuam suspensos, fixa TJAM

O Tribunal de Justiça do Amazonas fixou nos autos do processo 0624686-84.2021.8.04.0001, com relatoria do desembargador Paulo Lima em julgamento de apelação cível oriundo da 3ª Vara Cível de Manaus, em que foi apelante Miguel Damasceno Passos contra o Banco do Brasil e na qual se discutiu a correção da conta PASEP, que o julgamento da matéria deva permanecer suspenso até que haja a uniformização da jurisprudência a ser declarada ante o Superior Tribunal de Justiça. Há uma suspensão nacional da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos inclusive nos juizados especiais que tenham relação com Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs).

Tema em destaque é a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (Pasep), saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação de rendimentos estabelecidos pelo controle diretor do programa.

A ementa da decisão em segundo grau do TJAM traduz que em apelação cível na qual se discute correção da conta do Pasep, e se questiona a legitimidade do Banco do Brasil, há de se harmonizar à decisão do STJ que suspendeu os processos pendente em nível nacional, incidindo a nulidade de sentença prolatada durante a suspensão das demandas.

“Não pode o Judiciário estadual ignorar a ordem de suspensão e expedir atos decisórios não urgentes em prejuízo do sistema de uniformização de jurisprudência e da autoridade de decisão judicial, sob pena de violação do art. 982, I, c/c o art. 313, IV e 314, todos do Código de Processo Civil”, firmou o julgado.

Leia o Acórdão:

