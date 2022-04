Pedido de efeito suspensivo contra tutela de urgência não autoriza análise de mérito, diz TJAM

Em julgamento de agravo de instrumento do Banco Bradesco contra decisão na qual o juízo da 19ª. Vara Cível de Manaus concedeu tutela provisória a Jailson Cassiano de Souza para que a instituição bancária suspendesse a cobrança dos descontos titulo de ‘cesta fácil econômica’ na conta bancária da parte autora, o Tribunal de Justiça do Amazonas concluiu que o conhecimento do recurso pela segunda instância é limitado à análise dos requisitos legais da medida cautelar concedida, não sendo viável ingressar na análise do mérito da decisão, a fim de que não ocorra a denominada supressão de instância. A conclusão está nos autos do processo 4001910-74.2021.8.04.0000. Foi Relator Flávio Humberto Pascarelli Lopes.

A decisão do juízo de primeiro grau, atacada pelo Recorrente Bradesco, concedeu tutela provisória de urgência ao consumidor/cliente do Banco, porque entendeu que houve verossimilhança entre as alegações do autor ante o fato de haviam cobranças indevidas em sua conta corrente referentes aos descontos da cesta fácil econômica, assim intitulada pelo Banco.

Em matéria de direito do consumidor, prevaleceu a regra de que a hipossuficiência do Requerente atendia o direito na espécie, determinando-se a inversão do ônus da prova e determinando-se que o Banco desse prova de que houve contrato que viesse a respaldar as cobranças indicadas.

Em segundo grau, ante o inconformismo do Banco com a tutela concedida, os desembargadores concluíram que “em sendo o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia pleito de tutela provisória, a instância recursal deve limitar sua cognição tão somente ao preenchimento dos requisitos legais para tanto, não sendo viável a análise de mérito, sob pena de configurar supressão de instância”.

Leia a decisão: