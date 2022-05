Não há intromissão do Judiciário na Administração do Amazonas, diz decisão sobre concurso público

O Tribunal de Justiça recusou, em julgamento de embargos, as alegações da PGE/AM de que a decisão que concedeu o direito a candidatos aprovados em concurso público para admissão ao Corpo de Bombeiros, e dentro do cadastro reserva, teria sido omissa, e, desta forma, houvesse trazido algum prejuízo ao Embargante, não aceitando a reforma da decisão. A decisão atacada dispôs que Michely Cavalcante Lemos e outros candidatos também aprovados em cadastro reserva, fossem aproveitados no Quadro Funcional do Corpo de Bombeiros, pelo Estado do Amazonas. Foi Relatora Mirza Telma de Oliveira Cunha.

A decisão se refere à concessão de segurança a Michelly Cavalcante Lemos e outros, que embora aprovados no concurso do edital nº 0001/2009, ficaram, no entanto, fora do número de vagas, mas foi reconhecido o direito ao ingresso, face a desistência de candidatos em colocação imediatamente anterior. Para o Estado, dentro outras razões teria ocorrido a decadência desse direito.

Na ótica do Estado do Amazonas, a decisão do Judiciário teria representado uma interferência no Poder Executivo e que cabe ao Administrador, e apenas a ele, a decisão sobre a conveniência e a oportunidade do aproveitamento de candidatos do cadastro de reserva em caso de desistência dos candidatos aprovados dentro do número de vagas.

O Acórdão reafirmou que a análise do Embargante era errônea e que não era correta a firmação de que estivesse ocorrendo uma substituição do administrador pelo Judiciário. O caso, diz a decisão, esteve envolto em vários contornos jurídicos, sendo alvo de diversos controles de constitucionalidade, inclusive com a declaração de inconstitucionalidade da lei 3.437/2009.

Houve assim, a não convocação e posterior não nomeação de candidatos aprovados no referido concurso público, dentro do prazo de validade e que somente após o término de validade desse concurso se reconheceu que a legislação combatida não atingia as vagas constantes do Edital nº 01/2009. O concurso, então, era válido, e os candidatos deveriam ser chamados. Logo, o prazo de validade não foi utilizado como óbice para a nomeação dos impetrantes.

Para o julgado, o acórdão não foi omisso, e o Estado se irresignou apenas querendo uma decisão que atendesse ao seu entendimento e, deveras, não teve a pretensão de sanar omissões ou ambiguidades, contradição ou qualquer obscuridade, porque elas não existiriam, e, dentro desse prisma jurídico, se denegou o recurso.

Processo nº 0001946-53.2022.8.04.0000

