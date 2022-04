Mulher vítima de violência doméstica deve ter proteção especial do Estado do Amazonas

A Defensora Pública Pollyana Gabrielle Souza Vieira recorreu de sentença lavrada pelo 3º Juizado da Violência Doméstica que ratificou os termos de decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas e extinguiu o processo sem exame de mérito ante a ausência de pedido de reconsideração. O recurso foi acolhido ante a Primeira Câmara Criminal, com voto decisivo da Relatora Vânia Maria Marques Marinho, que determinou não merecerem progredir as razões elencadas pelo juízo recorrido, em voto condutor seguido à unanimidade, na conclusão de que os fatos impuseram uma necessária intervenção estatal ante a riqueza de detalhes de agressões e violência sofridas pelas ofendidas nos autos do processo 0732147-52.2020.8.04.0001.

Avaliou o acórdão que a narrativa das vítimas eram claras ao imputar as agressões a cada um dos supostos agressores perante a autoridade policial. A apelante Maria José narrou detalhadamente as agressões de ordem física, moral e psicológica praticadas pelo seu ex-companheiro, o apelado Lázaro.

No drama familiar foram autores das agressões pai e filho, vindo a vitima Maria José a narrar que Roman, seu filho, teve a própria irmã, Dionela, como alvo de suas agressões, com empurrões e escorões, e outros fatos que foram despercebidos pelo juízo recorrido ao indeferir as medidas e extinguir o feito.

A decisão de segundo grau firma que ‘os relatos das ofendidas assumem especial relevância probatória dentro do macro sistema de proteção conferido pela Lei Maria da Penha, o que, por ora, justifica a atuação positiva do Estado como forma de coibir as agressões noticiadas.

Leia o Acórdão :