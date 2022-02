Liminar mantida: descontos indevidos de Banco na conta de cliente são afastados em Manaus

Em ação contra o Banco Bradesco S.A., o autor Lúcio da Silva Souza narrou que teve descontos de parcelas diretamente em sua conta corrente, que se deram desde o ano de 2016, que já somavam mais de R$ 35.000,00, sem que lhe fosse oportunizado o direito de cancelamento por débito do qual não fez nenhuma opção, mas que se constituiriam em cobrança de juros e correção monetária de atrasos de empréstimos, denominada Mora Crédito Pessoal. Nestas circunstâncias, pediu tutela de urgência ante o juízo 19ª Vara Cível de Manaus. O pedido de antecipação de tutela foi deferido, com a determinação à Instituição Financeira Ré que suspendesse os descontos indevidos, sob pena de multa, por cada lançamento contestado de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00. O Bradesco agravou, com decisão mantida em segundo grau por decisão monocrática do Relator Flávio Humberto Lopes Pascarelli.

Nas suas razões de inconformismo o Banco narrou não haver razão para a manutenção da tutela provisória deferida, manifestando-se pela ausência de seus pressupostos, e pedindo a suspensão da liminar, na forma da lei processual civil vigente, firmando que os valores da multa eram exorbitantes, bem como pela exiguidade de tempo para o cumprimento da penal, sob efeitos de danos irreparáveis a serem sofridos pela instituição financeira.

Os argumentos do Réu não foram aceitos, vindo o Relator a firma que não poderia adentrar no mérito do pedido sob pena de supressão de instância, importando concluir que, no caso concreto, estariam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela, então deferida, rejeitando as razões do recurso.

“Em sendo o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia pleito de tutela provisória, a instância recursal deve limitar sua cognição tão somente ao preenchimento dos requisitos legais para tanto, não sendo viável a análise de mérito, sob pena de se configurar supressão de instância”, finalizou a decisão em segundo grau, com voto em julgado dos demais Desembargadores.

