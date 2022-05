Justiça em Manaus concede novo pedido de anulação em prova de concurso da Polícia Militar

O Juiz Paulo Fernando de Brito Feitoza concedeu liminar em Mandado de Segurança contra a Fundação Getúlio Vargas, na pessoa de seu Superintendente e o Presidente da Comissão do Concurso Público da Polícia Militar do Amazonas, atendendo a pedido de Daniel de Oliveira Furtado e anulou as questões (55) e (62) da Prova Objetiva Tipo 2, verde, para o Cargo de Aluno Oficial da PM, determinando a autoridade coatora que credite e some os pontos relativos às questões impugnadas à média do impetrante, que ficou autorizado a participar das fases posteriores, conforme seu desempenho.

No caso, o Impetrante participou do concurso para oficial da Polícia Militar do Amazonas conforme Edital 01/2021-PMAM, de 03 de dezembro de 2021, realizando a prova no dia 06 de fevereiro do corrente ano, e no dia 16/03/2022, foi publicado o gabarito definitivo. A tese do requerimento foi de flagrante erro grosseiro no gabarito em face das questões (55), (62) e (67) do tipo 2, verde, para aluno oficial da PMAM, razão do pedido de anulação.

O magistrado fundamentou que existe a possibilidade do Poder Judiciário realizar um controle de legalidade de critérios de correção de prova ou de analisar parâmetros de formulação das questões como medida excepcional em caso de absurda anormalidade, ou seja, de flagrante ilegalidade.

O Juiz entendeu que a questão (55), debatida nos autos, teria erro grosseiro, uma vez que o item II apontado como correto pela banca vai contra enunciado de lei, não tendo uma alternativa correta a ser assinalada, determinando sua anulação. O item II referido teve o seguinte conteúdo: Considera-se praticado o crime tanto no momento da conduta ou omissão quanto no momento do resultado do crime.

Firmou o magistrado que no Código Penal Militar está escrito “Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão ainda que outro seja o do resultado”. Assim, “verifica-se, no presente caso, a ocorrência de erro grosseiro”, pois o item II apontado pela banca como correto é oposto ao enunciado da lei, reafirmou o juiz.

Outra alternativa anulada correspondeu a questão (62) da disciplina Código de Processo Penal Militar da Prova Objetiva Tipo 2, verde, para o Cargo de Aluno Oficial. A questão da banca trouxe a seguinte redação na alternativa (B): a autoridade militar pode, de ofício, determinar a avaliação de bens sequestrados bem como sua venda em leilão, desde que haja o trânsito em julgada da sentença condenatória.

Para o magistrado, a alternativa (B) está em desacordo com o disposto no artigo 205 do CPPM, que diz: Transitada em julgado a sentença condenatória, a autoridade judiciária militar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público. Neste caso, concluiu a decisão que havia outro erro grosseiro.

Foram notificadas as autoridades coatoras para prestarem informações. Ainda haverá manifestação do Ministério Público sobre a matéria, conforme determinado pelo juiz. Com ou sem a manifestação do parquet, os autos serão conclusos para sentença definitiva, conforme processo nº 0659029-72.2022.8.04.0001.

Leia a decisão: