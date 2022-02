Nos autos do processo 4005803-73.2021.8.04.0000, em Agravo de Instrumento contra decisão denegatória de Mandado de Segurança da 2ª. Vara da Fazenda Pública as Câmaras Reunidas deliberaram que a instauração de processo administrativo disciplinar para apurar eventual transgressão funcional com precedentes que têm a referência do Superior Tribunal de Justiça e que consiste na independência das instâncias penal e administrativa, desta forma as Câmaras conheceram mas negaram provimento ao recurso proposto por A. de S. B contra o Estado do Amazonas. A Relatoria teve a subscritura da Desembargadora Onilza Abreu Gerth, em voto seguido à unanimidade pelos demais Magistrados.

Segundo firma a decisão, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o fundamento da independência das esferas civil, penal e administrativa. Daí que, “em se tratando de decisão disciplinar que repercute no âmbito dos interesses individuais do servidor, é indispensável a prévia instauração de processo administrativo”.

Consta na decisão que o procedimento administrativo se constitui na via própria para o atendimento das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, “o que deve traduzir na possibilidade de os interessados produzirem razões e provas”, que os permitam elucidar os fatos.

Esse procedimento pode e deve resultar na substancial participação e influencia na decisão administrativa. Sendo assim, finalizou a Relatora, em voto condutor que “inexiste prejuízo à Recorrente na tramitação simultânea dos processos na via judicial e administrativa”, confirmando os precedentes invocados, apreciando-se o agravo, mas no mérito lhe negando acolhida.

Leia o Acórdão:

Processo: 4005803-73.2021.8.04.0000 – Agravo de Instrumento, Vara de Origem do

Presidente: Lafayette Carneiro Vieira Júnior. Relator: Onilza Abreu Gerth. Revisor: Revisor

