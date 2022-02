Frentistas de posto em Manaus são presos preventivamente por furto qualificado mediante fraude

Em audiência de custódia realizada por videoconferência no dia 03 de fevereiro, a juíza Plantonista Sanã Nogueira Almendros de Oliveira em autos de processo n° 0615365-88.2022.8.04.0001, determinou a conversão da prisão em flagrante em preventiva contra os acusados Darlison Gomes da Silva, Matheus da Silva e Silva, Jabes Hissibir Amorim Pinheiro e Maurício dos Santos Brandão, como garantia da ordem pública. Os flagranteados foram presos pela prática do crime de Furto Qualificado com Abuso de Confiança ou Mediante Fraude, Escalada ou Destreza, e Furto Qualificado mediante o concurso de duas ou mais pessoas, contra o posto de gasolina – PETROVAN, localizado na Avenida das Torres, em Manaus, onde trabalhavam como frentistas.

Ocorre que, no dia 02 deste mês, Romulo Isaac, gerente do posto, compareceu em uma unidade policial para registrar boletim de ocorrência (B.O), porque foi alertado por um funcionário da empresa que os frentistas estavam fazendo reimpressões dos comprovantes das vendas realizadas no posto, por cartões de crédito e débito, com a finalidade de subtrair do caixa, em duplicidade, dinheiro em espécie.

O gerente do posto observou a movimentação dos funcionários pela câmera de segurança, e, prontamente, acionou a equipe de investigação policial. De acordo com as investigações, Darlison, Matheus, Jabes e Maurício, foram abordados e encontrados, individualmente, na respectiva ordem, com a posse de onze reimpressões de comprovante de cartões de débito e crédito retirados do caixa, no total de R$820 reais, sete reimpressões, no valor de R$668 reais, onze reimpressões de comprovantes com o total de R$969,11 reais, e o último com dez reimpressões, no valor total de R$780 reais.