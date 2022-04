FDN tem diferencial na prática criminosa no Amazonas com entranhas multifacetadas, diz decisão

Organização criminosa radicada em substâncias entorpecentes, com destaque para o tráfico internacional de drogas, além de homicídios, lesões corporais, corrupção de agentes públicos, lavagem de capitais, evasão de divisas, tráfico internacional de armas de uso permitido, restrito e proibido, tortura – assim se identifica a Família do Norte (FDN), firmou o desembargador federal Olindo Menezes, em autos de nº 0001984-95.2016.4.01.3200/AM, no qual um dos investigados fora Gelson Lima Carnaúba, que acabou sendo absolvido da prática do crime de financiar o comércio ilícito, mas restou condenado pela constituição da organização criminosa.

A conclusão restou evidenciada em autos de ação penal movida em face da operação La Muralla, onde restou desvendada a intimidade da FDN, que, segundo o acórdão , é uma “verdadeira facção criminosa que comanda, com quase exclusividade, o tráfico internacional de drogas no Estado do Amazonas”.

A organização ainda envolve o cometimento de inúmeras outras infrações penais, tais como o tráfico internacional de armas, homicídios, torturas, corrupção, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, e outros delitos. A ação decorreu de resultado de operação que teve a frente o Ministério Público Federal, onde houve 11 grandes apreensões de drogas na posse de alvos da operação, totalizando a quantia de mais de duas toneladas de entorpecentes, avaliadas em 18 milhões de reais.

Armas de fogo de grosso calibre, submetralhadoras 9 mm e granadas explosivas de mão, dinheiro em espécie, instrumentos de artigos de luxo, proveito do crime que se revelou em farta prova de materialidade dos crimes investigados. O grupo alcançou um alto grau de especialização e desenvolvimento de modus operandi próprio, que se tornou a grande marca ou diferencial da Orcrim investigada, relata a decisão.

Evidenciou-se o transporte de grandes cargas de entorpecentes ocultas em compartimentos especialmente preparados na estrutura de embarcações de grande porte, que operavam em linha regular de transporte de cargas e passageiros no percurso Tabatinga/Manaus, com posterior envio, de Manaus para Tabatinga, de grandes quantidades de dinheiro em espécie, ocultas no interior de eletrodomésticos ou qualquer outra mercadoria que permitisse camuflagem.

A acusação também relatou que a FDN corromperia agentes públicos, dando como exemplo o vazamento de uma revista que acontecia em um presídio na capital amazonense. No caso concreto, Gelson Lima Carnaúba, foi absolvido do crime de financiar ou custear a prática do crime de tráfico de drogas, mas restou condenado pelo crime de constituir ou financiar organização criminosa.

Processo nº 0001984-95.2016.4.01.3200.

Leia o acórdão :

