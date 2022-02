Extrato de Contrato do Concurso da PGE/AM tem divulgação oficial com anúncio de Editais

A Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas realizará concurso público para provimento de cargos de servidores de nível médio e superior cujo edital teve extrato de contrato publicado para a realização do certame e traz como organizadora a Fundação Carlos Chagas. Segundo o próprio governador Wilson Lima anunciou, o edital do concurso será publicado oficialmente no transcurso dessa semana, conforme pronunciamento realizado em redes sociais, em certame que disponibilizará mais de 40 vagas a serem providas com o ingresso dos novos servidores que lograrem êxito nas classificações.

A Fundação Carlos Chagas ficará com a responsabilidade da organização de concurso público que tem a marca de romper mais de quatro décadas sem que a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas realize concurso público para admissão ao seu quadro funcional, com grande expectativa dos concurseiros.

Antes da divulgação oficial de que a Fundação Getúlio Vargas seria a responsável pelo planejamento e execução do certame, já circulava a notícia extraoficialmente, que agora se materializa com a maior aproximação dos lançamentos dos editais, que, no entanto, possam ter seu prazo de lançamento dilato ante as circunstâncias que se demonstrarem na execução da medida.

A previsão é de que o concurso público seja realizado em distintas fases, compreendendo as particulares dos cargos a serem providos, que irão desde o nível médio, com quadro de serviços de apoio, até o nível superior, com a necessidade de se dar preenchimento, também, para os cargos privativos de Bacharel em Direito, para o cargo de Procurador do Estado.