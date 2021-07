Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do TJAM terá palestra de ministro aposentado do STF

A Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (Eastjam) está com inscrições abertas para as atividades de aperfeiçoamento e atualização, relativas ao mês de agosto. Entre elas, a palestra “Por que tenho medo dos juízes?”, que será proferida pelo ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), Eros Grau, para um público-alvo formado por magistrados (as), servidores (as), estagiários (as), demais órgãos do poder público e comunidade acadêmica interessada.

O evento acontecerá pela plataforma virtual Google Meet, no dia 10 de agosto, às 10h. As inscrições podem ser feitas pelo link http://eastjam.tjam.jus.br/enrol/index.php?id=133 .

De acordo com o diretor da Eastjam, João Paulo Jacob, “todos os planos de ensino dos cursos já estão no ambiente virtual de aprendizagem e os cursos serão realizados na modalidade EAD, ao vivo, pela plataforma Google Meet, com limite suportado pelo sistema de inscrições de até 220 pessoas”, disse.

Com relação ao público-alvo, Jacob explicou que alguns cursos são para o publico interno e outros serão abertos, inclusive, para interessados da comunidade acadêmica, estudantes de Direito, advogados.

Para o público interno, será realizado no período de 3 a 6 de agosto, das 14h às 16h, o curso de “Elaboração, Indexação e Sistematização de Atos Normativos do Judiciário”, o qual será ministrado pela advogada Fabiana de Menezes Soares, docente de Graduação, Mestrado e Doutorado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A inscrição deve ser feita pelo link: http://eastjam.tjam.jus.br/course/view.php?id=131 .

“Plantão Judicial Cível e o funcionamento do TJAM” será o tema da capacitação ofertada no período de 16 a 20 de agosto de 2021, de 14h às 18h, ministrada pelo analista judiciário do TJAM Fábio Tavares Amorim, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). A inscrição é pelo endereço: http://eastjam.tjam.jus.br/course/view.php?id=135 .

“Comunicação e Resolução de Conflitos no Atendimento ao Público”, é outra opçã de curso, marcada para o dia 25 de agosto, das 14h às 18h, com a psicóloga Monique Terense Costa de Moraes. Inscrição: http://eastjam.tjam.jus.br/course/view.php?id=138 .

Outro curso com exclusividade para o público interno será o de “Redação de Artigos Científicos”, nos dias 30 e 31 de agosto e 1, 2 e 3 setembro, de 14h às 18h, ministrado por Dorli João Carlos Marques, doutor em Biotecnologia, professor adjunto II da UEA e professor da Faculdade Santa Teresa. Inscrição: http://eastjam.tjam.jus.br/course/view.php?id=140 .

Compõe, ainda, a lista o curso “Sistema Eletrônico de Informações – SEI Usar!”, que pode ser realizado em até 20 dias a partir da inscrição e tem coordenação da Escola Nacional de Administração Pública(ENAP). Inscrição: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/74 .

Acesso online

Todos os cursos serão ministrados de forma remota, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Eastjam. Magistrados (as), servidores (as), estagiários (as) do TJAM devem acessar o ambiente com a conta institucional (usuário de rede), sem necessidade de criação de conta. No caso de colaboradores de outros órgãos públicos ou de uma instituição privada, esses devem criar uma conta usando o próprio CPF, como usuário e e-mail institucional. Em se tratando de profissional liberal ou estudante, sem vínculo com o TJAM ou outro órgão público, será preciso criar uma conta com número do CPF e e-mail pessoal.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone: (92) 2129-6633.

Confira as opções de cursos oferecidos para todos os públicos:

“Discriminação e Gênero”, em 6 de agosto, de 14h às 17h, ministrado pela advogada Joana Zylbersztajn, que é especialista em Direitos Humanos e graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Inscrição: http://eastjam.tjam.jus.br/course/view.php?id=132 ;

“Direitos Humanos e Sustentabilidade”, nos dias 9, 10, 12 e 13 de agosto, das 14h às 18h, com o professor Adriano Fernandes Ferreira, mestre do Programa de Mestrado em Direito da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e do programa de Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A inscrição deve ser feita em http://eastjam.tjam.jus.br/course/view.php?id=134 ;

“Assédio Moral: Teoria e Práticas de Prevenção”, com a procuradora do Trabalho da 11.ª Região, Fabiola Bessa Salmito Lima, no dia 23 de agosto, de 14h30 às 17h30. Inscrição: http://eastjam.tjam.jus.br/course/view.php?id=136 ;

“Assédio Sexual: Teoria e Práticas de Prevenção”, no período de 24 e 26 de agosto, das 14h às 17h, com a cientista política Manoela Miklos e a advogada Mayra Cotta. Inscrição: http://eastjam.tjam.jus.br/course/view.php?id=137 ;

“Agravo de Instrumento: Prática e Jurisprudência”, que acontece dia 27 de agosto, das 14h às 17h, ministrado pelo doutor e mestre em Direito Processual Civil pela PUC/SP, professor e coordenador do Núcleo de Processo da Faculdade La Salle Manaus, Vítor Fonseca. Inscrição: http://eastjam.tjam.jus.br/course/view.php?id=139 .

Fonte: Ascom TJAM