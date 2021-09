Empréstimos pessoais não podem ser abusivos afirma decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas

A pessoa que ingressa em uma instituição bancária com pedido de dinheiro emprestado visa atender uma necessidade, e essa circunstância não autoriza as agências bancárias a cometerem abusos durante a realização dos contratos de empréstimos, surgindo para o consumidor a opção de pedir amparo do Poder Judiciário quando se sentirem lesadas, daí a ação que consiste em pedir que o magistrado declare que não exista o débito dentro daquela relação jurídica que deve ser pautada por sua legalidade, podendo ainda pedir que os valores excessivos que foram cobrados, para que sejam devolvidos. Nessa linha, incidiu Hiparco Nunes Machado contra o Banco Bmg S/A, vindo a Magistrada de Segundo Grau, Joana dos Santos Meirelles reconhecer a configuração de abusividade na cobrança de juros que estavam acima da média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Os autos subiram ao Tribunal de Justiça por meio de recurso de apelação da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de devolução de valores indevidamente pagos pelo consumidor, que também pediu reparação de danos morais e materiais ante a necessidade de revisão de cláusula contratual de empréstimo pessoal face a juros remuneratórios acima da média do Banco Central. Foram reconhecidos os danos morais ante posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, face a onerosidade excessiva. O recurso da instituição bancária foi conhecido, mas improvido o seu apelo.

Para a decisão, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários por equiparação, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que tem posição firmada sobre o tema e de que os juros devem ser reduzidos quando fixados abusivamente acima da taxa da média de mercado divulgado pelo Banco Central do Brasil. Para o STJ “a aplicação de juros acima de média de mercado, por si só, não é capaz de rotulá-lo como abusivo, sendo necessária sua aplicação em quantidade de uma vez e meia, dobrou ou o triplo acima da taxa média estabelecida, para caracterizar a arbitrariedade”.

Para o Tribunal de Justiça, na ação em comento, “restou cristalinamente demonstrado que a abusividade das taxas de juros anuais reclamadas pelo Autor, motivo pelo qual merece guarida a ação proposta”.

Segundo a decisão, o CET(Custo Efetivo Total) foi criado pelo Conselho Monetário Nacional-CMN- Resolução 3.517, de 06. 12. 2007- para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. Não é uma taxa a mais que incide no contrato, mas é apenas um valor percentual, e representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento”.

