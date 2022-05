Dúvida sobre negligência em conduta de atropelamento que causou morte em Manaus absolve motorista

Conquanto tenha sido levado à ação penal pela prática de homicídio culposo ante denúncia na qual o Promotor de Justiça capitulou que Ederson Oliveira tenha dado causa a morte de Myqueias Barbosa Serrão, na condução do veículo Chevrolet Astra, por desenvolver alta velocidade, próximo a um campo de futebol, em trecho levemente encurvado à esquerda, e que, nessas circunstâncias, acabou abalroando a vítima que tentava cruzar a pista no encalço da bola lançada ante arremesso advindo da partida de futebol, o acusado restou absolvido, pelo juiz Yuri Caminha Jorge, inclusive com pedido do próprio Ministério Público.

Processo nº 0200093-66.2015.8.04.0001.

Processo: 0200093-66.2015.8.04.0001. Classe Processual: Ação Penal – Procedimento Ordinário. Assunto Principal: Autor(es): Réu(s): Crimes de Trânsito MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS EDERSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA. SENTENÇA EDERSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, pela prática da(s) conduta(s) delituosa(s) capitulada(s) no(s) art(s). 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tendo como vítima (fatal) MYQUEIAS BARBOSA SERRAO No caso em comento, apesar da infelicidade do resultado provocado entre a colisão do veículo do acusado com a vítima, diante do relato das testemunhas arroladas nos autos, assevero que não foi possível concluir se o denunciado incorreu na inobservância de um dever de cuidado objetivo, pois, apesar de existirem relatos de que, supostamente, o veículo do acusado trafegava em velocidade excessiva, não foi possível identificar se a vítima foi quem agiu com negligência ao trafegar na contramão vindo a colidir contra o automóvel. Dessa forma, por inexistirem provas seguras da autoria delitiva, o acusado deve ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP. POSTO ISSO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, para ABSOLVER EDERSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA da acusação da prática do delito capitulado no art. 302 do CTB (homício culposo na direção de veículo automotor), por não existirem provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, CPP). Sem custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes (art. 392, CPP). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos