O contrato temporário firmado com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal, ainda que nulo, não gera direito a verbas rescisórias trabalhistas, mas apenas ao pagamento de verbas salariais pendentes e dos depósitos do FGTS, nos termos da Lei 8.036/90, firmou decisão que negou provimento a apelação do Estado do Amazonas contra José Laércio Pereira de Souza, nos autos do processo 0000427-70.2014.8.04.3800. No caso, mantendo-se a sentença da 1ª. Vara de Coari, que reconheceu o vínculo temporário, muito embora com contrato com apenas 09 meses de duração. Foi Relator Paulo César Caminha e Lima.

Segundo o Relator, o período de 9 meses não configurou o excesso que autorizasse o entendimento de contrato temporário, não obstante, o Estado do Amazonas não questionou essa circunstância no apelo, apenas fundamentou sobre a incidência ou não de renovação ilegal no curto período.

A questão fática não foi guerreada na apelação, concluindo-se, pela Corte de Justiça, que não estaria autorizada a revisar a sentença de primeiro grau nesse particular aspecto, uma vez que a matéria, nessas condições, não foi devolvida ao segundo grau de jurisdição.

Desta forma, “reconhecida na sentença, para todos os efeitos, a nulidade da contratação, confere-se ao recorrido, conforme posição jurisprudencial firme do STF, o direito a perceber as verbas relativas ao FGTS. No que diz respeito à condenação ao pagamento das férias proporcionais e 1/3 de férias, embora o recorrente alegue que as supracitadas verbas foram pagas no mês de fevereiro de 2010, o contracheque juntada pelo autor “não menciona ter recebido o direito”, não tendo o Estado cumprido o ônus da prova processual. O recurso foi desprovido.

Leia o Acórdão :