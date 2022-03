Conselho Nacional de Procuradores Gerais repudia ofensas de Arthur Neto a PGJ/AM

O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) emitiu Nota Pública na qual repudia vídeo que tem o ex-prefeito de Manaus e candidato ao Senado Arthur Neto como seu protagonista e no qual, divulgado em redes sociais, recai sobre o Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, das falas do político, ataques difamatórios sobre Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Chefe do Ministério Público do Estado do Amazonas.

Arthur Neto tem, nos últimos tempos, especialmente durante eventos que o ligam a sua pré-campanha ao Senado da República, promovido ataques à adversários políticos, e assim, traçado um paralelismo com a Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas e seus membros, fato recente, com passado não muito distante, quando investigações foram lançadas contra seu enteado Alejandro Valeiko, por ocasião da apuração do Caso Flávio.

Alberto Nascimento Júnior, em um dos recentes ataques do pré candidato foi denominado de “moleque de recado de seus patrões”, aludindo ao Governador do Estado e a um senador local, que seriam seus inimigos políticos. Em nome da classe dos Promotores, a Associação do Ministério Público divulgou nota repudiando as declarações do ex-prefeito de Manaus, considerando-as ofensivas, mormente pelas insinuações de que a instituição seria utilizada por seus opositores políticos.

O CNPG-Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público ingressou na defesa do Procurador-Geral do Amazonas ofendido, somando manifestação de repulsa com o Colégio de Procuradores do Amazonas e da Associação Amazonense do Ministério Púbico, firmando que as ilações do político não têm compromisso com a verdade e que os impropérios lançados tem o objetivo de assacar contra uma instituição defensora de valores éticos, morais e republicanos.

