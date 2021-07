Confira o Plantão do Tribunal de Justiça do Amazonas a partir deste domingo (25)

Inicia hoje (25), a nova escala de Plantão do Judiciário do Amazonas que se estende até o dia 31 de julho na Primeira e na Segunda Instâncias. O plantão judiciário corresponde à garantia de acesso do cidadão à justiça nos dias não úteis, apenas para solução de situações urgentes, tanto na esfera criminal, cível, familiar, enfim, matérias de direito penal e de direito civil, cabendo aos órgãos daquele poder a deliberação sobre a urgência em conflitos de interesses qualificados por pretensões resistidas.



Em Segunda Instância, o Plantão do Judiciário será exercido pela Desembargadora Vânia Maria do Perpétuo Socorro Marques Marinho. Portaria n° 1204

Em Primeira Instância, as atividades plantonistas serão exercidas pela Juíza Naira Neila Batista de Oliveira Norte, responsável pelas áreas da família, fazenda pública, vara especializada da dívida ativa estadual, vara especializada da dívida ativa municipal, vara especializada do meio ambiente e de questões agrárias, matéria de natureza cível da vara de registro público e de usucapião e juizado da infância e da juventude. A Juíza é Titular da 4ª. Vara Cível de Manaus.

O Plantão Criminal será exercido pela Juíza Suzi Irlanda Araújo Granja da Silva que é titular da Segunda Vara Criminal de Manaus e pode ser encontrada nos telefones fornecidos pelo Tribunal de Justiça de números 92.3303-5136/99194-1766. O Telefone do Plantão Criminal é o de número 92-3303-5045. Portaria n° 1205