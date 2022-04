Bradesco é condenado a pagar diferenças da caderneta de poupança em Manaus

A Juíza Naira Neila Batista de Oliveira Norte condenou o Banco Bradesco S.A a corrigir o saldo da caderneta de poupança da autora que fez depósitos na instituição desde o ano de 1989, quando ainda existente o antigo Banco do Estado do Amazonas, sucedido pelo Bradesco. A Requerente Valdite de Castro Lopes de Souza demonstrou, assim, no que tenha mantido depósitos em caderneta de poupança, os valores creditados não foram corrigidos corretamente, sofrendo perdas que foram reconhecidas e determinadas serem devidamente atualizadas, em valores a serem apurados, com determinação de que o dinheiro aplicado incorretamente seja atualizado.

A decisão aborda que o banco teria ferido ato jurídico perfeito em face de direitos da autora, porque não fora efetuado corretamente a correção de valores de acordo com a inflação do período, e que o poupador teria direito a essa correção, adequadamente, pois a moeda se desatualizou ante a incidência de planos econômicos.

A autora demonstrou em juízo, com provas hábeis, que manteve ativa caderneta de poupança dentro do período requestado para a correção pedida e, o banco, nada adicionou, o que se traduziu no comando de que o direito alegado restou intacto, sem provas contrárias que o modificassem, comprovando-se que houve ausência de correção monetária pela variação da infração.

Em embargos declaratórios o Bradesco requereu que a sentença se tornasse sem efeito, pois esteve omissa ou ambígua em pontos que restaram contraditórios. A magistrada fundamentou que a decisão apontou, fundamentadamente os pontos de seu convencimento, razão porque determinou os expurgos inflacionários que detectou serem de direitos da autora.

Processo nº 0254842-77.2008.8.04.0001.

