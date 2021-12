Banco de Talentos é instituído no Poder Judiciário do Amazonas

Dentro do seu planejamento estratégico, o Tribunal do Amazonas instituiu a política de gestão de pessoas compreendendo o Banco de Talentos do Poder Judiciário, a fim de atender a processos de recrutamento interno dentre os servidores com o fim de identificar competências socioprofissionais e o aproveitamento de potencialidades individuais. O objetivo é a criação de um banco de dados com registros funcionais, experiências profissionais e habilidades dos servidores que podem ajudar no planejamento e no gerenciamento de talentos.

A inserção de dados por parte dos servidores é espontânea, e pretende dar maior visibilidade, valorização e reconhecimento dos servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas, propiciando a retenção de talentos, subsidiando o processo de recrutamento interno.

Poderão inscrever-se no Banco de Talentos do TJAM servidores do seu quadro efetivo e que estejam ativos, licenciados ou cedidos para outros órgãos. A inscrição no Banco de Talentos é facultativa e é condicionada às regras estabelecidas na Portaria nº 2358, de 06 de dezembro de 2021.

A inscrição para o Banco de Talentos ficará permanentemente aberta por meio do endereço disponível na intranet.tjam.jus.br, do Tribunal de Justiça do Amazonas. O Banco de Talentos tem sua origem na Resolução nº 240 do CNJ, que estabelece a Política de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário.

