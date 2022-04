Acordos de não persecução penal são admitidos em crimes de trânsito em Manaus

O Acordo de Não Persecução Penal é formulado pelo Ministério Público, desde que não seja caso de arquivamento do inquérito policial e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal que tenha sido cometida sem violência ou grave ameaça a pessoa, e com pena mínima inferior a 4 anos, como ocorreu em conduta de R.A.M, por conduzir veículo automotor sob efeito de influência de álcool, definido no Código de Trânsito. A hipótese foi aplicada nos autos de inquérito policial, em que o investigado, embora preso em flagrante delito porque fora surpreendido dirigindo um celta completamente embriagado, as condições pessoais lhe foram favoráveis. A hipótese é tecnicamente adequada e legal, razão de ser homologada por Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto, magistrada presidente do processo.

Para a consecução da homologação judicial importa que haja audiência solene para a ouvida do investigado e de seu defensor. Evidenciadas essas circunstâncias e sopesados os requisitos de sua validade, o acordo poderá ser homologado, desde que presentes os pressupostos autorizadores.

O investigado deverá confessar formal e voluntariamente a prática da infração penal, narrando na presença de seu advogado e do Ministério Público, as circunstâncias em que os fatos aconteceram, com o fim de que posse atribuído ao acusado elevado nível de certeza da autoria delitiva do crime.

Ainda, para o acordo ser homologado, é necessário que não seja cabível transação penal, tenha o investigado bons antecedentes e falta de elementos que permitam indicar a habitualidade e reiteração na prática delitiva, bem como não ter sido beneficiado nos últimos cinco anos com institutos despenalizadores.

Leia a decisão: