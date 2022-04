MPAM abre inscrições para seleção de estagiários do Ensino Médio e Superior

Na próxima segunda-feira, 02/05, serão abertas as inscrições para o 2º Processo Seletivo para Estágio Remunerado de Estudantes do Ensino Médio e Superior no Ministério Público do Amazonas (MPAM). O certame oferece 11 vagas para contratação imediata e mais cadastro de reserva em 15 áreas de formação superior e para Ensino Médio regular, além de técnicos em informática e eletrotécnica. O processo seletivo assegura vagas destinadas a pessoas com deficiência e autodeclaradas pretas e pardas.

As inscrições seguem até o dia 11 de maio. A bolsa para o Ensino Médio é de R$700,00 e para o Superior, de R$ 900,00. Todos recebem, ainda, o auxílio-transporte, no valor de R$167, 20. O estágio terá vigência de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. A jornada é de 4 horas diárias e 20 semanais.

As provas do Processo Seletivo serão exclusivamente online. A entrega do formulário de inscrição e documentação deverá ser feita no prédio da sede da Procuradoria-Geral de Justiça, na Avenida Coronel Teixeira, n. 7995 – Bairro Nova Esperança, de 2 a 11 de maio de 2022. As inscrições serão efetivadas somente após a entrega de 1 (uma) lata de leite em pó de 400 gramas – a ser doada a instituições de caridade

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone: 3655-0753.

Fonte: Asscom MPAM