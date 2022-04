Estudantes de escolas municipais conhecem história do Tribunal Eleitoral do AM

O Centro de Memória do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) abriu as portas, no começo de abril, para receber um grupo de 150 alunos e alunas das escolas municipais de Manaus. Eles participaram de diversas atividades relacionadas ao Projeto Memória “Educação Cidadã”, do TRE-AM, em parceria com o Projeto Protetores do Amanhã, da Secretaria Municipal de Educação.

Por meio dos diferentes tipos de documentos – textuais, sonoros, iconográficos, audiovisuais e multimídia – que compõe o Centro de Memória, a história da Justiça Eleitoral do Amazonas foi contada às crianças participantes. Ainda teve palestra, visita guiada às dependências do Tribunal, simulação de uma eleição – nos moldes das primeiras eleições realizadas sob o comando da Justiça Eleitoral do Amazonas, no ano de 1933 -, e finalizou com a simulação de uma votação utilizando a urna eletrônica.

A eleição teve como tema central a defesa do meio ambiente. Alunos e alunas participaram das principais etapas de um processo eleitoral: alistamento; criação de partidos políticos (cuja propostas defendidas estejam voltadas para o resgate do patrimônio ambiental); convenção para escolha de candidatos e candidatas que irão representar cada partido; registro das candidaturas; votação; apuração; e diplomação das pessoas eleitas. A iniciativa abre a oportunidade de discutir a cidadania e a importância do exercício dela para a preservação ambiental, assunto de alta relevância, principalmente para quem vive na Amazônia.

